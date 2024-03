Konzert der Musikschule Dießen verbreitet Frühlingsstimmung

Beim Frühjahrskonzert der Dießener Musikschule tritt erstmals das neu gegründete "Projekt-Orchester", ein Gemeinschaftsprojekt von Musikverein und Musikschule auf.

Nach einem ausgefüllten Jubiläumsjahr 2023 startete die Musikschule Dießen nun mit hörbar neuem Schwung in den Frühling 2024, und damit in eine neue Musikschul-Dekade. Der Funke sprang beim Frühlingskonzert im Theatersaal des Augustinums gleich am Anfang über: Zum Auftakt spielte das neu gegründete „Projekt-Orchester“ - ein gelungenes Gemeinschaftsprojekt von Musikverein und der Musikschule - mitreißend auf.

Los ging´smit der „Muppets Show“, dirigiert von Thomas Schmidt (Leiter der Musikschule), und flott ging es weiter mit „Tequila“ dirigiert von Csaba Primosics (Dirigent Musikverein). Was es mit dem Dirigentenwechsel auf sich hat, erklärte der Posaunist Christoph Bischeltsrieder dem Publikum: Musikerinnen und Musiker der Musikschule Dießen, sowie Nachwuchsmusiker des Jugendblasorchesters des Musikvereins Dießen haben sich demnach zusammengetan und das „Projekt-Orchester“ ins Leben gerufen, um gemeinsam die Freude an der Musik zu erleben und zu bewahren. „Schon Wahnsinn“, scherzte Bischeltsrieder, „überall sucht man gerade Dirigenten – Stichwort Fachkräftemangel – und wir haben gleich zwei ausgesprochen Gute!“

In Folge überzeugte das neue Orchester auch mit „Watermelon Man“ von Herbie Hancock, gespickt mit faszinierenden Melodien und überraschenden Wendungen und mit großer Freude dirigiert von Thomas Schmidt. Bei „Bella Ciao“ griff wieder Csaba Primosics zum Taktstock und dirigierte temperamentvoll das alte Volkslied im dynamischen Arrangement von Tom Stanford, das traditionelle Wurzeln mit moderner Interpretation vereint. Ein unterhaltsamer Dirigentenwettstreit.

An der Musikschule in Dießen herrscht kein Fachkräftemangel

Ganz still wurde es im Publikum, als wenig später Felix Hahn seiner schönen Konzertharfe zarte Klänge entlockte. Mit drei gut ausgewählten Stücken aus unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen (John Dowland, Lachrimae Pavan; Marcel Grandjany, Colorado Trail und Real Chertok, Harpicade at Midnight) führte der neue Harfenlehrer der Musikschule Dießen seine aufmerksamen Zuhörer virtuos durch das großartige Klang- und Stilspektrum seines Instruments. Bleibt zu wünschen, dass viele kleine und große Musikfreunde die Chance nutzen, bei diesem begabten und motivierten jungen Musiker und Musiklehrer Unterricht an der Harfe zu erhalten.

Einen Akzent setzten auch die „Goldammern“, die mit ihrem Chor unter der Leitung von Musikschullehrer Fridolin Zimmer die ältere Generation vertraten, und die für ihre vier schönen Liedvorträge, darunter auch „Mein kleiner grüner Kaktus“, regen Applaus bekamen.

Alle Anwesenden freuten sich auch mit Anatol Kretschmann (Klarinette), der den anspruchsvollen dritten Satz von Franz-Xaver Pokornys „Konzert für Klarinette Nr. 2 B-Dur“ wunderschön interpretierte. Der Elfjährige hatte vor wenigen Tagen beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Kempten den ersten Platz in seiner Altersgruppe erspielt.

Solo- und Ensemblebeiträge runden den musikalischen Frühlingsstrauß der Musikschule Dießen ab

Zu den beeindruckenden Premieren gehörte auch der Auftritt des Bucket-Drums-Ensembles: „Wo ist die Eins?“, lautete der augenzwinkernd bescheidene Titel der Eigenkomposition, über den die mitreißende, auf Plastikeimern trommelnde Rhythmus-Gruppe weit hinauswuchs. Auch bei der Musikschulband „Sea Lounge“ gehört das Texten und Komponieren eigener Stücke dazu. Schön zu hören war auch die musikalische Umsetzung der Eigenkompositionen „Walls“ und „Good Boy“, die dem Konzert eine besonders junge und zeitgeistige Note gaben. Abgerundet wurde der wunderbare musikalische Frühlingsstrauß der Musikschule Dießen von zahlreichen Solo- und Ensemblebeiträge, die mit viel Liebe und Engagement einstudiert wurden.

Kai Fikentscher, der als Moderator unterhaltsam und kenntnisreich durch das Konzert führte, versäumte es außerdem nicht, sich beim Technikteam, dessen Mittelpunkt „Sea Lounge“-Schlagzeuger Christian Lempik ist, zu bedanken. Schon Stunden vor Konzertbeginn war das Technikteam fleißig im Einsatz, um zu gewährleisten, dass all die schönen und innovativen Musikbeiträge gut bei den Zuhörern ankamen. (AZ)