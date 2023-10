Mittelalter-Rocker Irxn spielen für die Dießener Tafel

Die Mittelalter-Band "Irxn" gibt ein Benefizkonzert für die Dießener Tafel und bieten eine bunte musikalische. Ein wenig mehr Besucher hätte das Konzert verdient.

Schnell ist es gegangen. So wie das oft zu den richtigen Entscheidungen führt. „Die Tafel Dießen“ hatte das Angebot, ein Konzert mit den Mittelalter-Folk-Rockern von "Irxn" zu veranstalten. Sämtliche Einnahmen kamen den ehrenamtlichen Lebensmittelverteilern zugute. Die Band aus dem Münchner Umland verzichtete auf ihre Gage.

Gesagt, getan. Und so kommen rund 50 begeisterte Musik-Fans in den Genuss eines Ausnahme-Auftritts. Irxn fangen wie versprochen beinahe auf die Minute pünktlich um 21 Uhr an. Sie haben die Zuhörerschaft von Beginn an auf ihrer Seite. Ein wenig rohe Energie kann nie schaden, wenn sich der neblig-trübe Herbst bedrohlich nähert.

Die Texte von Irxn sind eine Mischung aus Mittelhochdeutsch und Bairisch

Das Quintett ist akustisch eine Schnittmenge aus Pogues und In Extremo, also folkiger Punk-Rock gepaart mit Mittelalter-Gothic-Klängen. Neben klassischem Heavy-Instrumentarium gesellt sich auch Frontmann Berni M dazu, der nicht nur ausdrucksstark singt und Gitarre spielt, sondern auch eine fidele Piccolo-Flöte erschallen lässt, sowie die elfenhafte Linda mit ihrer kernigen Power-Violine.

Die Verse sind eine Mixtur aus Mittelhochdeutsch und Bairisch. Einiges erinnert an die Romantik eines Joseph von Eichendorff, anderes an die Schnurren eines altmodischen Karl Valentin. Auch ein trauriges Liebeslied findet sich im Programm, die Ballade vom Räuber Hias, der zum Tode verteilt wird, und seiner Geliebten Moni, die ins Irrenhaus kommt. Ansonsten Vergnügliches, Appelle ans „wahre Leben“, Mystik. So klingt das Mittelalter, wie es leidet, lacht – und tanzt.

Apotheke rundet den Spendenbetrag für die Dießener Tafel auf

Unter den leider zu wenig Besuchern finden sich unüberhörbar beinharte Fans, die textfest sind. Die Gastronomen – eine Dießener Motorrad-Gang namens „Devil’s Shot’s“ – sind etwas enttäuscht vom Zulauf am Samstagabend. Tatsächlich hätten Irxn mehr Zuspruch verdient, sie müssen sich vor Faun oder Fiddlers Green nicht verstecken.

Die Macherinnen und Macher der Tafel sind dennoch mit der Veranstaltung zufrieden. Nicht nur aus musikalischen Gründen, sondern auch wegen der Einnahmen, die Bedürftigen zu 100 Prozent zugutekommen. Man sieht: Auch Rocker haben ein Herz für vom Leben benachteiligte Zeitgenossen. Die Konzertbesucher spendeten 435 Euro, die Römhild-Apotheke legte noch was drauf, sodass am Ende 600 Euro für die Tafel zusammenkamen.