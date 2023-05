Nach einem 6:0-Sieg blickt der MTV Dießen nach Otterfing

Der MTV Dießen schließt die Saison mit einem hohen Sieg ab. Schon am Mittwoch geht es in Otterfing um den Aufstieg in die Kreisliga.

Mit einem deutlichen 6:0-Heimsieg gegen die SG Oberau/Farchant hat die erste Mannschaft des MTV Dießen am Samstag die reguläre Saison überzeugend abgeschlossen. "Wir waren das klar bessere Team und haben auch in der Höhe verdient gewonnen", sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel.

Der MTV war in einer sehr einseitigen Partie von Anfang an und über die komplette Spielzeit überlegen, erspielte sich zahlreiche Torchancen und war vor allem bei Standardsituationen immer gefährlich. Nach knapp zehn Minuten fiel der erste Treffer, als ein Gäste-Verteidiger einen Kopfball von Sebastian Kropp nach einer Ecke von Philipp Ropers ins eigene Tor lenkte. In der 20. Minute blieb Levin Braun nach Balleroberung und Zuspiel von Ahmad Assad vor dem Torwart eiskalt und schob zum 2:0 ein. Kurz vor der Pause erhöhte Kapitän Ludwig Schranner mit einem Doppelschlag per Kopf und Foulelfmeter nach Ecke von und Foul an Sebastian Kropp zum 4:0-Halbzeitstand.

Zuerst geht es für den MTV nach Otterfing, am Samstag wird dann im Ammersee-Stadion gespielt

In der zweiten Halbzeit ließ das Team vom Ammersee Ball und Gegner weiter laufen und erzielte nach einer guten Stunde noch zwei weitere Tore. Erst traf Sascha König mit einem sehenswerten Volley nach Freistoßflanke von Philipp Ropers. Dann setzte Yannik Friedrich nach starker Vorbereitung von Moritz Fichtl den Schlusspunkt. In der verbleibenden Spielzeit ließ die Mannschaft noch einige Möglichkeiten ungenutzt, aber auch nichts mehr zu, sodass es bei einem verdienten und absolut überzeugenden 6:0-Heimsieg blieb.

„Wir waren die beste Mannschaft in der Aufstiegsrunde und wollen über die Relegation aufsteigen“, richtete Ropers den Fokus schon auf die beiden nun noch folgenden Spiele. In zwei Relegationsspielen gegen Otterfing kann der MTV Dießen den Durchmarsch in die Kreisliga perfekt machen. Das Hinspiel findet am Mittwoch, 31. Mai, um 18.30 Uhr in Otterfing statt, das Rückspiel am nächsten Samstag um 15 Uhr im Ammersee-Stadion.

Otterfing kam aus der Bezirksliga und jetzt droht ein weiterer Abstieg

Ein Duell zwischen Dießen und Otterfing gab es zumindest in der jüngeren Vergangenheit noch nicht. Die Saisons beider Mannschaften hätten nicht unterschiedlicher laufen können. Der MTV erreichte als Aufsteiger aus der A-Klasse die Aufstiegsrunde der Kreisklasse und dort mit acht Punkten Vorsprung den Aufstiegsrelegationsplatz. Der TSV landete als Absteiger aus der Bezirksliga in der Abstiegsrunde der Kreisliga und hier nur dank des besseren Torverhältnisses auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

Lesen Sie dazu auch

„Wir sind optimal vorbereitet und wollen uns im Hinspiel auswärts eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu Hause verschaffen“, gibt Ropers die Marschroute für sein Team vor.

Die zweite Mannschaft des MTV Dießen verliert

Die zweite Mannschaft des MTV schloss die Saison schon vorher mit einer vermeidbaren 2:4-Heimniederlage gegen die SG Oberau/Farchant ab. Dennoch hat das Team mit dem Aufstieg in die und dem Klassenerhalt in der B-Klasse eine überragende Saison gespielt, wie der MTV mitteilt. (AZ)