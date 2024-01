Neue Baumstämme für die Tiefgarage in Dießen

In der Tiefgarage der Dießener Mühlstraße geschieht etwas: Einige der Baumstämme, die das marode Bauwerk abstützen sollen, werden ausgetauscht.

In Sachen Tiefgarage tut sich was: Zum einen wurden am Montagmorgen an dem statisch nicht mehr sicheren unterirdischen und seit August gesperrten Autoabstellplätzen 16 neue Baumstämme angeliefert. Wie es an der Baustelle hieß, sollen sie einen Teil der seit gut zwei Jahren aufgestellten hölzernen Stützen ersetzen. Dabei handle es sich um Stämme, die im Wasser standen, als die Tiefgarage überflutet wurde. Der Transport der Stämme über die enge Abfahrt in die Garage mit Auto und Anhänger geriet wie beim ersten Mal vor zwei Jahren zur Millimeterarbeit für die anliefernde örtliche Baufirma. Außerdem ging es am Abend auch im Gemeinderat um die Tiefgarage. Bürgermeisterin Sandra Perzul berichtete zum aktuellen Stand der Dinge.

