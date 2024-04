Radfahrer verletzt sich in Dießen schwer am Kopf

Unfall am frühen Sonntagmorgen in der Dießener Fischerei: Ein Radfahrer stürzt vor dem Kino.

Schwer verletzt hat sich am frühen Sonntagmorgen ein Radfahrer in Dießen. Laut Polizeibericht war der 71-jährige Mann bereits zum 6 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs. Als er in der Fischerei am Kino vorbeifuhr, stürzte er aus Unachtsamkeit. Dabei fiel er so unglücklich auf den Bordstein, dass er erhebliche Verletzungen an Kopf und Gesicht davontrug. Um die Verletzungen zu behandeln, wurde er ins Unfallklinikum nach Murnau gebracht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch