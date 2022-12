Hunderte strömen zum Weihnachtsmarkt der Carl-Orff-Schule in Dießen

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem letzten Weihnachtsmarkt an der Dießener Carl-Orff-Grund- und Mittelschule kommen über 1500 Gäste. Wieviel Geld wohin gespendet werden kann.

Das Lied "So this is Christmas", wurde zum Auftakt des Weihnachtsmarktes vom Chor der 3. Klassen unter Jakob Jokisch zusammen mit der Lehrerband um Sänger und Lehrer Mario Zahn perfekt vorgetragen und es erzeugte bereits zur Eröffnung Gänsehaut bei den Zuhörern und stimmte perfekt auf den Weihnachtsmarkt der Carl-Orff-Grund- und Mittelschule (COS) ein.

Zuvor hatte Schulleiter Michael Kramer die zahlreichen Besucherinnen und Besucher begrüßt und sich in seiner Rede für das große Engagement des Kollegiums und für die Unterstützung durch die Gemeinde Dießen, den Elternbeirat sowie dem Förderverein bedankt. Einen Weihnachtsmarkt in einer Schule mit rund 700 Schülerinnen und Schülern in so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen, zeugt dann auch von außergewöhnlichem Einsatz aller Beteiligten. In den letzten Wochen hatten Schüler und Lehrer ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm entworfen sowie weihnachtliche Produkte hergestellt.

Tauschbörse und Krippenausstellung

Auf dem Weihnachtsmarkt gab es dann für die Kleinen eine Weihnachtsbastelecke und wer sich unterhalten lassen wollte, konnte dies beim "Sockentheater" vorzüglich tun. Wer eine Auszeit benötigte, konnte sich in der 2. Klasse bei Michaela Hiebler eine Weihnachtsgeschichte vorlesen lassen und dabei in aller Ruhe die ausgestellten Krippen betrachten. Witzig war auch die Idee einer Tauschbörse bei der man einen mitgebrachten Gegenstand gegen einen anderen (besseren?) eintauschen konnte.

Unter anderem selbst gebastelte Weihnachtsengel wurden an den vielen Ständen beim COS-Weihnachtsmarkt verkauft. Foto: Michael Kramer

So mancher wurde auch bei den individuell geschmückten Marktständen fündig - sei es bei selbst gebackenen Plätzchen, Gewürzöl oder Kuchenmischungen. Ein besonderer Verkaufsschlager waren auch die von den Schülern handgefertigten Windlichter, Holzengel oder Christbaumschmuck - sodass so mancher Besucher hier noch schnell ein paar Geschenke erstand.





Natürlich war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. An den Essensständen herrschte teilweise großes Gedränge - gab es dort doch leckere Sachen wie Burger, Bratwurst und natürlich Waffeln. Kein Wunder, dass manche Stände hier bereits vor Ende des Marktes ausverkauft waren.

Gute Gespräche bei einem Glas Punsch und viel Musik

Beobachtete man die Gäste des Weihnachtsmarktes, so konnte man den Eindruck gewinnen, dass sowohl Eltern als auch Schülerinnen und Schüler den Nachmittag genießen konnten - sei es bei einem Glas Punsch und guten Gesprächen oder zusammen mit den Klassenkameraden im Verkaufsstand. Musikalisch umrahmten die Bläserklasse der COS unter der Leitung von Simon Hacken, der Chor der 4. Klassen unter Leitung von Barbara Kling sowie die Flötengruppe den Nachmittag.





Ein Highlight unter den vielen schönen Beiträgen war der schwungvolle Auftritt der Lehrerband mit englischen Weihnachtssongs.

Über 5000 Euro werden gespendet

Und zu guter Letzt: Neben der Freude über den gelungenen Markt freute man sich auch über die Einnahmen. Es konnten knapp 5300 Euro erwirtschaftet werden. Der Gewinn wird für gute Zwecke gespendet: Die Hälfte wird an das Kinderhospiz München und der Nachbarschaftshilfe "Fanki Fünfseenland" gespendet. Der Rest kommt zu gleichen Teilen dem Elternbeirat sowie dem Förderverein der Carl-Orff-Grund- und Mittelschule zugute. (AZ)