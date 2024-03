Viele Ehrungen und Beförderungen bei der Dießener Feuerwehr

Ehrenmitglieder, Ehrenzeichen, Urkunden und Beförderungen: Von der Dießener Feuerwehr gibt es zahlreiche Personalien zu vermelden.

Eine große Anzahl Ehrungen hat es bei der Generalversammlung der Dießener Feuerwehr gegeben. Wie berichtet wurden Franz Schuster und Robert Waldhauser wegen ihrer herausragender Verdienste in der Feuerwehr zu Ehrenmitgliedern ernannt. Aber es wurden auch noch weitere Feuerwehrleute besonders gewürdigt.

Was die neuen Ehrenmitglieder der Dießener Feuerwehr geleistet haben

Franz Schuster war seit seinem Eintritt in der Feuerwehr 1977 zuerst auch in die Vereinsvorstandsarbeit als Schriftführer und im Festausschuss zur 125-Jahr-Feier im Jahr 1993 eingebunden. Bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden war er in der Einsatzführung als Zugführer und Oberlöschmeister in der aktiven Wehr tätig.

Robert Waldhauser ist seit über 40 Jahren Mitglied der Feuerwehr. In seiner aktiven Dießener Feuerwehrzeit war er als Funksachbearbeiter, Fahrzeug und Gerätewart, Leiter der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UGOEL), als Zugführer, Oberlöschmeister und als Ausbilder tätig. Als Kreisbrandinspektor (seit 2003) hat Waldhauser auch das Wechsellader-Einsatzsystem des Landkreises Landsberg nach Dießen gebracht. Wegen seines großen Engagements für die Feuerwehren im Landkreis Landsberg wurde er nach seinem Ausscheiden zum Ehrenkreisinspektor ernannt.

Andreas Schumann hat sich viele Jahre um den Nachwuchs der Feuerwehr gekümmert

Niklas Seitz, der sich mit seinem Team federführend für den Fachbereich Ausbildung in der Wehr kümmert, wurde von Kommandant Florian König zum Zugführer im Dienst und Löschmeister befördert. Ebenso zu Löschmeistern befördert wurden Sebastian Ederer und Georg Haslauer für deren Engagement im Bereich Gefahrgut und als Gerätewart. Matthias Mopils wurde als Leiter der Arbeitsgruppe Bauunfall zum Oberlöschmeister ernannt.

Als langjähriger Ausbilder und Jugendwart konnte sich Andreas Schumann über die Bezirksjugendfeuerwehr-Ehrennadel in Silber mit Urkunde freuen, das Foto zeigt ihn mit Bezirks- und Kreisjugendwart Benno Dierkes (rechts) und Kommandant Florian König. Foto: Raimund Fellner

Seit seinem Beitritt zur Feuerwehr 1996 hat sich Andreas Schumann zuerst als Ausbilder und dann jahrelang als Jugendwart eingesetzt. Schumann durfte sich über die Bezirksjugendfeuerwehr-Ehrennadel in Silber mit Urkunde freuen.

Drei Ehrungen für 25-jährige aktive Dienstzeit

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber mit Urkunde des Freistaats Bayern für 25 Jahre aktive Dienstzeit überreichte Kreisbrandrat Christoph Resch an Stefan Bukoll, Dominic Wimmer und Georg Haslauer.

Franz Schüssler wurde für seinen 50-jährigen aktiven Dienst bei der Feuerwehr Dießen geehrt, eingerahmt wird er von Kommandant Florian König (links) und dem Vorsitzenden Daniel Christ. Foto: Raimund Fellner

Dank sagte die Feuerwehr auch für die langjährige Mitgliedschaft von Robert Breitner. Er trat vor 60 Jahren bei, zuerst als Aktiver, dann als förderndes Mitglied. Seit 50 Jahren ist Franz Schüßler im aktiven Dienst und wurde mit einer Urkunde geehrt.