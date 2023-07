Viele Einser vor dem Komma in der Mädchenrealschule Dießen

78 junge Frauen schließen in Dießen ihre Realschulzeit mit der Mittleren Reife ab. 30 können sich über einen besonders guten Notendurchschnitt freuen.

„Alle 78 Absolventinnen haben bestanden, und 30 haben sogar eine Eins vor dem Komma“, betonte Schulleiterin Theresia Wilhelm stolz zur Begrüßung der zahlreichen Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde, die zur feierlichen Verabschiedung der 10. Klassen in die Sporthalle der Mädchenrealschule in Dießen gekommen waren und begeistert applaudierten.

Lob, Anerkennung und Büchergutscheine als Geschenk der Gemeinde hatte auch Bürgermeisterin Sandra Perzul im Gepäck. Neben dem Zeugnis der Mittleren Reife trage jede Absolventin auch einen kleinen Rucksack mit vielen schönen Erinnerungen hinüber in einen neuen Lebensabschnitt. "Diese Erinnerungen werden euch ein Leben lang bleiben und keiner kann sie euch nehmen“, betonte die Bürgermeisterin: „Euch stehen viele Wege offen und ihr habt immer die Chance, eure Wünsche und Träume zu verwirklichen. Geht euren Weg und lasst euch nicht entmutigen, ihr habt es schon so weit geschafft, da könnt ihr stolz darauf sein“, so Perzul.

Jungen Menschen einen Platz geben, von dem aus sie die Erde bewegen können

Den weiteren Lebensweg ihrer ehemaligen Schülerinnen hatte auch Schulleiterin Theresia Wilhelm im Blick: „Gebt mir einen Platz, wo ich stehen kann, und ich werde die Erde bewegen“, habe der antike griechische Philosoph und Mathematiker Archimedes einst gesagt. Bis heute sei es die Aufgabe der Gesellschaft, jungen Menschen einen Platz in ihrer Mitte einzuräumen, „und ihr müsst diesen freigehaltenen Platz suchen und finden. Das ist eure Aufgabe“.

Doch um die guten Plätze, so die Schulleiterin, müsse man gelegentlich auch kämpfen: „Sucht euch einen Platz, wo Zivilcourage erforderlich ist, wo man aufrecht und standhaft stehen kann. Nur dort hat man einen Überblick." Das, so Wilhelm, seien allerdings nicht immer die bequemsten Plätze. „Aber die Gesellschaft braucht dich dort, wo du deine Frau stehen kannst, aufrecht und standhaft, dankbar und demütig." „Ich wünsche euch“, so die Schulleiterin weiter, „dass ihr euren Platz finden werdet, der euch zu Persönlichkeiten macht, die etwas bewegen können.“

Musikalisch wunderschön wurde das Bild des Erwachsenwerdens auch in einem Lied aufgegriffen, dass die Lehrerinnen Maxerath (Gesang), Kamper (Klavier) und Linke (Klarinette) gemeinsam anstimmten: „Flieg hinaus, flieg und breite deine Flügel aus, und du wirst sehen, dass du getragen wirst“.

An die Mädchenrealschule werden sich die Abschlussschülerinnen sicher gerne zurückerinnern

„Wir konnten uns einander nicht aussuchen, aber am Ende hatten wir doch eine gute gemeinsame Zeit, an die wir uns später sicher gerne zurückerinnern werden", sagte Schülersprecherin Constanze Sißmeir. Zusammen mit einer Mitschülerin ließ sie kess und witzig Erinnerungen an lustige und denkwürdige Situationen während der Schulzeit Revue passieren und bedankte sich bei den Lehrerinnen und Lehrern, die ihre Schülerinnen „erzogen und verzogen“ hatten.

Der Dank von Schulleiterin Theresia Wilhelm galt insbesondere auch allen „guten Geistern“, die die Abschlussfeier wieder gut vorbereitet, gestaltet und organisiert hatten. Gemeinsam mit dem Lehrpersonal hatten die jüngeren Schülerinnen ein abwechslungsreiches, buntes Programm mit Musik und Tanz auf die Beine gestellt, für Häppchen und Getränke war gesorgt, die Sporthalle war schön geschmückt, Technik und Bühnenaufbau funktionierten perfekt. „Diese Organisationsarbeit wird still, aber hervorragend geleistet“, betonte Wilhelm.