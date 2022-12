Warum heuer kein Christbaum am Marienmünster in Dießen steht

Irgendwas fehlt in diesem Jahr zu Weihnachten vor dem Marienmünster in Dießen. Pfarrer Josef Kirchensteiner erklärt, warum es keinen Christbaum gibt.

Dauert es heuer bis Weihnachten, bis der Christbaum auf dem Platz vor dem Marienmünster aufgestellt wird? Während ansonsten schon zum Dießener Weihnachtsmarkt ein beleuchteter Baum erfreut, fehlte diese Adventszier in diesem Jahr. Und auch das Warten auf Weihnachten erwies sich als vergeblich. Der Platz vor der Dießener Kirche wird auch an den Feiertagen leer bleiben, so Pfarrer Josef Kirchensteiner auf Nachfrage unserer Redaktion.

Energiesparmaßnahme oder Lieferengpass? Woran liegt es, dass es keinen Christbaum gibt? Man könnte von einem Lieferengpass sprechen: "Wir haben heuer keinen Baum gestiftet bekommen", erläutert Pfarrer Josef Kirchensteiner den Grund. Das sei nämlich die Voraussetzung dafür, eine Fichte oder eine Tanne aufzustellen und mit Lichterkerzen zu schmücken. Einen größeren Baum zu kaufen (die normale Wohnzimmergröße wäre vor der mächtigen Fassade des Marienmünsters sicher nicht ausreichend), sei aber finanziell nicht drin, sagt der Pfarrer, zumal auch die Transportkosten bedacht werden müssten.

Nur ein paar Schritte weiter finden sich zwei Christbäume in Dießen

Wer sich gerne an einem richtig großen geschmückten Baum erfreuen möchte, der müsse aber nur ein paar wenige Schritte weitergehen. Beim Elektrizitätswerk stehe ein Lichterbaum und natürlich auch im Marienmünster. "Der ist schon geschmückt", berichtete Kirchensteiner am Tag vor dem Heiligen Abend. Nächstes Jahr, so fügt der Dießener Pfarrer noch an, werde es auch vor der Kirche wieder einen Baum geben. "Eine Zusage haben wir schon." (ger)

