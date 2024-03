Dießen

Wird der Ammersee dauerhaft zum Revier für Adler?

Sebastian Hölch von der Fischerei Metzger in Riederau hat den jungen Seeadler am Ammersee mehrfach gesehen und fotografiert.

Plus Ein Seeadler entzückt in diesem Winter die Vogelkundler am Ammersee. Auch Fischadler streifen gelegentlich durch. Werden die majestätischen Tiere auch hier heimisch?

Von Gerald Modlinger

Dass in diesem Winter ein junger Seeadler am Ammersee und am Lech zu sehen war, hat einige Ornithologen geradezu elektrisiert. Jetzt hoffen manche schon, dass dieser riesige Vogel (er übertrifft den Steinadler an Größe, nur drei Geierarten sind in Mitteleuropa noch größer) hier heimisch wird und sich fortpflanzt. Allerdings: In den vergangenen Jahren war schon einmal ein Seeadler beobachtet worden, der kleinere Fischadler sogar noch häufiger. Doch geblieben ist bislang keiner dieser großen Greifvögel. Die "Euphorie", mit der etwa der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) auf die Seeadlersichtung reagiert habe, teile er nicht, sagt Reinhard Grießmeyer, der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Ammersee.

Einer, der dem Seeadler in den vergangenen Wochen und Monaten auf dem Ammersee ganz nahe gekommen ist, ist Sebastian Hölch von der Riederauer Fischerei Metzger. Zum ersten Mal sei er dem Vogel im Oktober begegnet, dann an zehn Tagen im Januar. Hölch machte auch einige Fotos vom Seeadler, der in nur etwa 30 Metern Entfernung von ihm vorbeigezogen sei.

