Ausstellung im Kupfermuseum: In diesen Töpfen wurden Könige bekocht

Plus Über 500 originale Geschirrteile aus den Hofküchen der Welfen haben Siegfried und Evelyn Kuhnke gesammelt. Ausgestellt werden die Stücke jetzt im Kupfermuseum Fischen.

Kupfer, so weit das Auge reicht – wer das Kupfermuseum in Fischen kennt, weiß, dass dort unzählige Exponate aus dem edlen Werkstoff ausgestellt werden. Jetzt ist die Sammlung von Siegfried und Evelyn Kuhnke ordentlich angewachsen. Denn im Erdgeschoss, genau gesagt in der Säulenhalle des denkmalgeschützten Anwesens in Fischen, haben über 500 originale Geschirrteile aus den Hofküchen der Welfenschlösser Einzug gehalten. Unsere Redaktion war bei einem ersten Rundgang durch die neue Ausstellung dabei.

Töpfe, Pfannen, Krüge, Schüsseln, Schöpfkellen und vieles mehr präsentieren sich auf rund 250 Quadratmetern Ausstellungsfläche auf Tischen, in Schränken und sogar auf einem Originalherd aus Schloss Possenhofen. Auf dem riesigen Herd – von dem Siegfried Kuhnke allerdings "nur" den Rahmen, die Herdplatte und diverse Ofentüren in die Ausstellung integriert hat – steht neben unterschiedlich großen Kochtöpfen auch eine Bain Marie.

Diese Bain Marie – ein kupfernes Wasserbad mit kupfernen Suppentöpfchen – steht in der neuen Ausstellung im Fischener Kupfermuseum. Foto: Frauke Vangierdegom

Ein kupfernes Wasserbad, wie Kuhnke erklärt, in dem kleinere Suppentöpfe mit Deckel angeordnet sind. Auf jedem Deckel stehen Insignien wie S. L., was für Schloss Lelle steht, oder S.M. für Schloss Marienbad und eine Zahl. Denn, so, berichtet Kuhnke, "in jedem Schloss gab es bei den Herrschaften unterschiedliche Vorlieben. Und damit die Bediensteten auch wirklich die richtige Suppe zum richtigen Zeitpunkt servierten, wurden die Töpfe den Herrschaften per Zahlen zugewiesen."

Das verwendete Kupfer stammt aus England

Beim Rundgang fällt auf, dass es viele Töpfe und Pfannen zu sehen gibt, die kupferne Griffe haben und nur einige wenige mit Eisengriffen. Auch das kann Siegfried Kuhnke erklären: "Kupfer war damals schon sehr wertvoll. Nur wer es sich leisten konnte, hatte in den Hofküchen Geschirr komplett aus Kupfer gefertigt." Das Kupfer übrigens, das die Welfen für ihr Geschirr verwendeten, stammte in erster Linie aus England, wurde aber, wie Kuhnke erklärt, hierzulande in einer der damals drei großen Kupferschmieden weiterverarbeitet.

Siegfried Kuhnke hat sein Kupfermuseum in Fischen um eine Ausstellung mit über 500 Hofküchenobjekten aus den Welfenschlössern erweitert. Foto: Frauke Vangierdegom

Wie aber kommen Siegfried und Evelyn Kuhnke in den Besitz dieser wertvollen und einzigartigen Gegenstände? "Ich hatte vor zwölf Jahren das unglaubliche Glück, dass auf der Marienburg bei Hannover Inventar versteigert wurde." Zuvor habe er rund zwei Jahre lang versucht, niedersächsische Museen davon zu überzeugen, das Kochgeschirr zu erwerben. "Das aber war nicht möglich, weil es der Stiftung nicht möglich war, das Geschirr selbst zu kaufen. Denn Stiftungsgeld durfte nur für Außensanierungen der Marienburg verwendet werden." Unter dem Inventar waren eben auch mehrere royale Kupfer-Konvolute, deren kulturhistorische Bedeutung der Sammler und Museumsgründer erkannte. Alle Stücke ließ Kuhnke fachgerecht sanieren und dokumentieren.

Beispielhaft für die königliche Koch- und Speisekultur des 19. Jahrhunderts

Im Laufe der Zeit kaufte oder tauschte Kuhnke mit seiner Stiftung Kupfermuseum Kuhnke weitere wichtige Objekte von anderen Sammlern, um den Formenreichtum der Geschirrteile in den jeweiligen Regierungszeiten der Welfenherrscher zu zeigen.

Die Bedeutung der historischen Geschirrteile ist nach Ansicht Kuhnkes für die Geschichte der königlichen Koch- und Speisekultur des 19. Jahrhunderts beispielhaft. Zum ersten Mal werde die Fülle der Teile, versehen mit Schlagstempeln wie Herrscher-Monogramm, der jeweils zugehörigen Schlossküche, Inventarnummern und Meistermarken, öffentlich gezeigt.

Es sei ein unglaubliches Glück, dass die gezeigten Exponate die Metallsammlungen während der beiden Weltkriege überdauert haben und nicht für die Waffenproduktion eingeschmolzen wurden.

Evelyn und Siegfried Kuhnke haben das Kupfermuseum in Fischen um eine rund 250 Quadratmeter große Ausstellung mit über 500 Hofküchenobjekten aus den Welfenschlössern erweitert. Foto: Frauke Vangierdegom

Geht man vorbei an den Vitrinen, Regalen und Tischen, voll beladen mit kupfernem Kochgeschirr, wird schnell deutlich, dass die Welfen zu den reichsten Adelshäusern der damaligen Zeit gehört haben mussten. "Die Welfen haben mit den Habsburgern damals gewetteifert, was das Geschirr angeht", weiß Kuhnke, der seit 60 Jahren leidenschaftlicher Sammler von Kupferexponaten ist.

Siegfried Kuhnke rettet in Pähl zwei Anwesen vor dem Verfall

Als er Ende der 1950er-Jahre von Danzig kam, habe er sich sofort in die Region am Südende des Ammersees verliebt. Jahre später, 1992, kaufte er die Alte Mühle in Pähl und restaurierte sie drei Jahre lang. Den Kunst- und Kulturhof an der Herrschinger Straße in Fischen, in dem das Kupfermuseum untergebracht ist, hat er 1997 erworben und bis 1999 aus dem verfallenen Anwesen ein Schmuckstück gemacht.

Die Ausstellung "Hofküchenobjekte aus Welfenschlössern" im Kupfermuseum in Fischen, Herrschinger Straße 1, ist ab sofort mittwochs bis samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Bis Karsamstag, 8. April, ist der Eintritt für Besucherinnen und Besucher frei. Am Karfreitag ist das Museum geschlossen.

Weitere Informationen zum Kupfermuseum gibt es unter www.kupfermuseumfischen.de