Fußball

07.05.2024

MTV-Damen: Nach starkem Beginn hat Dießen stark nachgelassen

Katharina Schultheiß (rechts) und ihre Teamkolleginnen vom MTV Dießen verloren nach starkem Beginn den Faden und am Ende das Auswärtsspiel.

Die Fußballerinnen des MTV Dießen kassieren eine Niederlage in Rörmoos. Am Donnerstag steht bereits das nächste Spiel an.

Mit einem fehlerbehafteten Auftritt in Röhrmoos startete der MTV Dießen denkbar schlecht in die englischen Wochen. Obwohl die Dießenerinnen klar den besseren Start erwischten, konnten sie nicht an die kompakte, gute Mannschaftsleistung der Vorwoche anknüpfen. Der MTV ging früh durch Kathi Hack in Führung, deren Flanke länger und länger wurde und über die Torhüterin hinweg im langen Eck landete. Nach einer Viertelstunde hatten die Gastgeberinnen enormes Glück: Andrea Bichler setzte sich unaufhaltsam durch, zog aus 20 Metern ab und ihr Ball knallte an die Unterkante der Querlatte. Erst im Laufe der ersten Hälfte kam Röhrmoos besser ins Spiel, das Team von Trainer Nico Weis verlor mehr und mehr den Faden. Melanie Brunner traf im Nachschuss nach zunächst starker Parade von Larissa Müske zum 1:1-Ausgleich. Röhrmoos war nun das bessere Team. Dießen startet gut in die zweite Halbzeit Nach der Halbzeit schien Dießen wieder mehr Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Einen Eckball von Leni Bonomo köpfte die eigene Spielerin ans Lattenkreuz. Nach 57 Minuten eroberte Andrea Bichler geschickt den Ball im Strafraum, legte auf Kathi Schultheiß zurück, die zur 2:1-Führung für Dießen einschob. Doch die Gastgeberinnen nutzten mehr und mehr die Nachlässigkeiten des MTV aus und waren nun klar überlegen. Wie schon beim ersten Ausgleich traf Christina Gallert im Nachschuss, nachdem Müske zunächst abwehren konnte. Zehn Minuten vor dem Ende nutzte Veronika Steber einen weiteren Fehler in der Dießner Hintermannschaft zum 3:2-Siegtreffer. Der MTV hat nur vier Tage Zeit, sich zu erholen, dann steht am Donnerstag, ab 14 Uhr, das Nachholspiel in Altötting an. (AZ) Lesen Sie dazu auch Dießen Dießens Fußballerinnen holen mit der letzten Aktion einen Punkt

Frauenfußball Fußball-Damen des MTV Dießen kassieren spätes Gegentor

Fußball Fußballerinnen des MTV Dießen unterliegen in munterem Pokalfinale

Themen folgen