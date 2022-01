Ammersee

Die „Alte Villa“ in Utting ist neu verpachtet: Eröffnung im Frühjahr

Schon länger wird an der „Alten Villa“ am Uttinger Seeufer umgebaut. Inzwischen steht fest, mit welchen Wirten die „Alte Villa“ wiedereröffnet werden soll.

Von Manuela Schmid

In der Alten Villa neben dem Freizeitgelände in Utting wird derzeit noch immer gebaut. Voraussichtlich im April oder Mai soll wieder Eröffnung gefeiert werden – mit neuen Pächtern. Wer diese sind, steht inzwischen fest. Unsere Redaktion hat mit ihnen gesprochen.

