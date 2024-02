Herrsching

vor 19 Min.

Malaika (17) aus Herrsching startet in der Musikshow "Dein Song"

Plus Malaika Wainwright liebt die Musik. Mit zehn Jahren tritt sie in Dießen mit einem Mozart-Stück auf. Nun will sie bei "Dein Song" durchstarten.

Von Susanne Böllert Artikel anhören Shape

„You don’t know me“, „Du kennst mich nicht“ singt die 17-Jährige. Dass das nicht so bleibt, ist ziemlich sicher. Immerhin stellt die Herrschingerin ihren nachdenklichen Popsong über unerkannte Depressionen am Montag um 19.25 Uhr bei KiKa einem großen Publikum vor. Malaika Wainwright ist eine von 15 Liedermachern und Liedermacherinnen zwischen zehn und 19 Jahren aus ganz Deutschland, die in der 16. Staffel der Musik-Show „Dein Song“ gegeneinander antreten.

Dabei ist die begabte, junge Frau, die mit Englisch, Deutsch und Mandarin dreisprachig aufgewachsen ist, zumindest rund um den Ammersee keine Unbekannte mehr. Nachdem sie bereits als Vierjährige ihre Liebe zur Musik entdeckt hat, gab sie mit 2016 ihr erstes großes Konzert. Mit gerade einmal zehn Jahren interpretierte sie ihr Lieblings-Klassikstück, Mozarts „Rondo in D-Dur KV 485“, in Dießen. Es folgten viele weitere Auftritte bei Kultur-Events in Herrsching und Starnberg, wo sie die International Munich School besucht und in wenigen Monaten ihren Abschluss, das International Baccalaureate, ablegen wird. Aber auch bis ins Oratorium des Louvre schaffte sie es bereits. Als Solokünstlerin bestritt sie ein Abendkonzert. Mit zwölf Jahren. Wie das geht? Nun, Malaika hat nicht nur ein herausragendes Talent, sondern mit dem Herrschinger Paul Eigendorf auch einen gut vernetzten Klavierlehrer, der das Potenzial seiner Schülerin früh erkannt und gefördert hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen