Sturm und Hochwasser treffen Herrsching mit voller Wucht

Zuerst Hochwasser und dann noch tagelang Sturmböen: Das Weihnachtswetter richtet am Ammerseeufer in Herrsching massive Zerstörungen an.

Kaputte Stege, demolierte Ufermauern, Unmengen an Treibholz, das kreuz und quer verteilt liegt: Es ist ein Bild der Zerstörung, das sich an der Seepromenade in Herrsching zeigt. Eine Sturmflut hat schwere Schäden angerichtet. Über mehrere Tage wütete Sturmtief Zoltan mit zum Teil orkanartigen Windböen und traf die Gemeinde an der Ostseite des Ammersees mit voller Wucht. Durch die geschmolzenen Schneemassen war zuvor auch der Pegel des Sees stark angestiegen.

Viel Kies türmte der stürmische Wind vor Weihnachten am Ostufer auf, zugleich wurden viele Stege im Bereich von Herrsching zerstört. Foto: Gemeinde Herrsching

„Es ist so viel auf einmal kaputtgegangen“ sagt Victoria Wesselmann. „Eine solche Naturgewalt habe ich hier noch nie erlebt.“ Die 53-Jährige führt in fünfter Generation die Fischerei Schlamp. Der Steg des Familienbetriebs wurde durch die Sturmflut stark in Mitleidenschaft gezogen. Wesselmann schätzt, dass die Reparaturen bis zu 30.000 Euro kosten könnten. Mit 15.000 bis 30.000 Euro rechnet auch Mathis Hoffmann, der Geschäftsführer der Fünf-Seen-Werft. Der Steg der Bootswerft wurde ebenfalls schwer ramponiert. „Wir sind gerade noch am Aufräumen und versuchen, das Schwemmholz am Ufer auseinanderzuklamüsern“, so Hoffmann.

Sturmflut in Herrsching: Wassermassen bewegten "ganze Lastwagenladungen an Kies"

Dass die Aufräumarbeiten mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate in Anspruch nehmen könnten, davon geht der Herrschinger Bürgermeister Christian Schiller aus. „Die Schäden sind enorm“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die Wellen waren bis zu eineinhalb Meter hoch.“ Das Wasser habe alles zerstört „was es nur irgendwie zerstören kann“. So auch alle Stege – darunter auch die drei, die von der Gemeinde betrieben werden. „Bis die wieder stehen, wird es Sommer werden“, so der Rathauschef. Dazu habe die Flut „ganze Lastwagenladungen an Kies“ bewegt. Viele Parkbänke in Ufernähe sind bis zur Sitzfläche mit Kies verschüttet. Außerdem haben die Wassermassen die Wege im Kurpark ausgeschwemmt und viele Bäume unterspült. Das Beachvolleyballfeld im Seewinkel steht unter Wasser.

Dieses Bild zeigt die großen Mengen Kies, die Sturm und Hochwasser vor Weihnachten ans Ostufer drückten. Foto: Gemeinde Herrsching

Schiller geht von Kosten in Höhe von bis zu einer Million Euro aus, die nun auf die Gemeinde zukommen. „Die Kasse ist aktuell aber nicht so gut gefüllt.“ Die Gemeinde bittet daher sogar um Spenden. Die Kontodaten der Gemeinde finden sich auf der Homepage www.herrsching.de unter dem Reiter Rathaus/ Bürgerservice.

Fußballer organisieren in Herrsching ein Ramadama am Ammerseeufer

Wer sich an den Aufräumarbeiten beteiligen möchte, sei immer gern gesehen, so Schiller. Auf seinem Instagram-Profil (@buergermeister_schiller) hat er bereits einen Aufruf zur Mithilfe gestartet. „Es wäre super, wenn die nächsten Tage eine Aufräumaktion stattfinden könnte – am Wochenende soll ja schon der nächste Sturm kommen“, sagt er. Eine solche Aufräumaktion soll es nun am Freitag ab 13 Uhr geben: Die Fußballabteilung des TSV Herrsching bittet zum Ramadama, Treffpunkt ist am Sportplatz.

Lesen Sie dazu auch

Große Mengen Treibgut landeten aufgrund von Hochwasser und Sturm am Ammersee-Ostufer an. Foto: Gemeinde Herrsching

Schwemmholz könne jedermann mit nach Hause nehmen. „Alles, was schon weg ist, brauchen wir nicht mehr entsorgen“, sagt Schiller. Die Bauhofmitarbeiter seien bereits schwer am Arbeiten. Für sie ist der Rathauschef voll des Lobes: „Die haben extra ihren Weihnachtsurlaub unterbrochen, um mit anzupacken. Das finde ich großartig.“

Wasserwacht sucht Kitesurfer mit Großaufgebot

Die Sturmböen haben nicht nur zu massiven Schäden geführt, sondern auch der Herrschinger Wasserwacht einen Großeinsatz beschert. Wie Ortsgruppenleiter Felix Schärfl auf Anfrage mitteilt, mussten er und seine Kameraden an Heiligabend gemeinsam mit anderen Wasserwachten ausrücken. Der Schirm eines Kitesurfers war gefunden worden, vom Sportler fehlte zunächst jedoch jede Spur. Beim Kitesurfen gleitet man auf einem Surfbrett von einem Schirm gezogen über das Wasser und durch die Luft. Um den vermeintlich Vermissten am Sonntag in den meterhohen Wellen zu orten, wurde laut Schäfl sogar ein Rettungshubschrauber zur Unterstützung angefordert. Wie sich schließlich herausstellte, war der Surfer an Land und wohlauf. Er hatte den Schirm selbst gelöst, was in Notsituationen möglich ist – „zum Beispiel dann, wenn die Wetterbedingungen zu extrem werden“, so Schärfl.

Das ungewöhnliche winterliche Hochwasser am Ammersee geht unterdessen langsam zurück. Ursache waren die hohen Niederschläge und die zwischenzeitliche Schmelze der riesigen Schneemengen von Anfang Dezember. Im November fielen in der Ammerseeregion fast 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, im Dezember waren es bislang gut 140. Nachdem der Wasserspiegel des Ammersees vor den Feiertagen zu fallen begonnen hatte, stieg er nach den neuerlichen Regenfällen wieder an, inzwischen geht das Wasser zurück. Am Donnerstag lag der Pegel in Stegen bei 533,68 Metern, 18 Zentimeter über der Hochwassermeldestufe 1 und 17 Zentimeter unter dem höchsten Wasserstand in den vergangenen Wochen.