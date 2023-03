Im Künstlerhaus Gasteiger in Holzhausen beginnt die Saison

Am 2. April wird das Künstlerhaus Gasteiger in Holzhausen wieder geöffnet. Zu sehen sind dort Fotos von Werken von Mathias Gasteiger. Viele Trauungstermine sind schon vergeben.

Zum Start in die neue Saison präsentiert die Bayerische Schlösserverwaltung im Künstlerhaus Gasteiger in Holzhausen die neue Sonderausstellung "Mathias Gasteiger in München – Fotos von einst und jetzt". Gezeigt werden großformatige Aufnahmen, darunter historische Schwarz-weiß-Fotos aus der Entstehungszeit der Kunstwerke von Mathias Gasteiger (1871-1934) sowie aktuelle Aufnahmen der Fotografin Maria Scherf, meldet die Schlösserverwaltung. Scherf hat die Gasteiger-Werke in München im Herbst 2022 besucht und in prachtvollen Lichtbildern festgehalten.

Der Dianabrunnen von Mathias Gasteiger am Herzogpark in München auf einer historischen Aufnahme. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung

Noch heute prägen Gasteigers Kunstwerke zahlreiche Plätze der Landeshauptstadt, beispielsweise in der Kaufinger Straße, am Kufsteiner Platz oder auf der Sportanlage am Schyrenplatz. Die großformatigen Brunnen und Figurengruppen bleiben hierbei besonders im Gedächtnis. Zu den Werken des Bildhauers zählen auch große Grabmäler. Im Gasteigerhaus in Holzhausen werden sie anhand von großformatigen Fotos vorgestellt.

Das bekannteste Werk von Mathias Gasteiger löste 1892 eine kontroverse Debatte aus

Mathias Gasteiger zählt zu jenen Künstlern, die ihr bekanntestes Werk gleich zu Beginn ihrer Karriere geschaffen haben. Seine Brunnengruppe "Satyrherme und Knabe" war 1892 im Münchner Glaspalast ausgestellt und hatte bei Kunstkritikern lebhafte Zustimmung gefunden. Gasteiger war damals 21 Jahre alt. Als der Brunnen 1895 am Karlsplatz aufgestellt wurde, löste er einen Skandal aus. Der Bronzeknabe ist nackt, was bei einflussreichen Kreisen der Stadt seinerzeit für Empörung sorgte. Im Zuge der öffentlichen Debatte wurde der Knabe "Brunnenbuberl" getauft. Durch seinen Brunnen wurde Mathias Gasteiger nach kurzer Zeit stadtbekannt. In der Folge erhielt er mehrere große Aufträge, darunter das Grabmal der Familie Banzer im Alten Südlichen Friedhof (1895), die Ringergruppe auf dem Sportgelände am Schyrenplatz (1901) und den Dianabrunnen am Beginn des Herzogparks (1908).

Die "Terrain-Aktiengesellschaft Herzogpark München-Gern" hatte sich 1907 an Gasteiger gewandt und ihn mit der Ausführung eines Brunnens am Kufsteiner Platz im Münchner Nordosten betraut. Dieser Brunnen sollte den Platz attraktiv machen und angehende Käufer davon überzeugen, dass am Herzogpark ein nobles Wohnviertel entstand. Fast gleichzeitig beschäftigte sich Gasteiger mit der Gestaltung von Reiter-Standbildern. Eines kam Jahre nach seinem Tod (1934) auf dem Gelände der Trabrennbahn in Daglfing zur Aufstellung.

Der Dianabrunnen von Mathias Gasteiger am Münchner Herzogpark heute. Foto: Maria Scherf

Neben den Großfiguren in der Stadt sind im Gasteigerhaus zahlreiche kleinformatige Bronze-, Gips- und Marmorskulpturen ausgestellt. Sie bilden den Kern der Kunstsammlung, die man in Holzhausen betrachten kann.

Die Gasteigervilla in Holzhausen wurde ab 1902 erbaut

Der Bildhauer Mathias Gasteiger gehört zu den namhaften Münchner Künstlern um 1900. Der von 1902 bis 1913 am Ammerseeufer entstandene Künstlersitz mit Wohnhaus und umgebendem Bauerngarten sowie Wirtschaftsgebäuden ist ein einzigartiges Ensemble des Münchner Jugendstils und wird seit 1984 von der Bayerischen Schlösserverwaltung betreut. Das Museum im Wohnhaus beinhaltet die Jugendstilausstattung der Räume, historische Fotografien, eine Auswahl von Skulpturen Mathias Gasteigers und eine Sammlung mit Gemälden von dessen Gattin Anna Sophie Gasteiger.

Heiraten im Künstlerhaus ist in diesem Jahr wieder gefragt

2022 zählte die Bayerische Schlösserverwaltung im Künstlerhaus Gasteiger 1060 Besucher. Die Standesbeamtinnen der Gemeinde Utting, Claudia Maisterl und Claudia Breier, kündigten an, dass für 2023 bereits 52 Trauungstermine vergeben sind. Im vergangenen Jahr gaben sich 28 Brautpaare im Künstlerhaus das Ja-Wort.

Das Künstlerhaus ist vom 2. April bis zum 29. Oktober jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt vier Euro, ermäßigt drei Euro. (AZ)