Herrschinger Polizei rettet Rehkitz vor gefährlichen Tieren

Ein Rehkitz in Seenot beschäftigt die Herrschinger Polizei auf dem Wörthsee. Der besondere Rettungseinsatz ist erfolgreich.

Mit einem in Seenot geratenen Rehkitz hat es am Sonntagnachmittag eine Bootsstreife der Herrschinger Polizei auf dem Wörthsee zu tun bekommen. Wie die Inspektion mitteilt, hatte sich das Jungtier in den Bereich des Inninger Bachs verirrt und war dort von einer Schwanenfamilie attackiert worden.

Das Rehkitz wurde unter Mithilfe von Passanten von der Schwanenfamilie getrennt und ins Polizeiboot gehoben. Momentan kümmert sich eine fachkundige Person um das Tier. (AZ)

