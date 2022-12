Alkohol im Dießener Jugendtreff: Maßvoll geht das

Plus LT-Redakteur Gerald Modlinger findet die neuen Alkoholregeln im Dießener Jugendtreff angemessen. Die bisherigen schärferen Regeln haben keinen Sinn gemacht.

Etliche Jahre musste der inzwischen verstorbene frühere Leiter des Dießener Jugendtreffs, Ralf Kleeblatt, dafür kämpfen, dass ab 2017 zumindest gemäß den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes wieder Bier in der Freizeiteinrichtung verkauft werden durfte, was acht Jahre zuvor vom Gemeinderat verboten worden war.