Bürgerversammlungen: Was in Dießen bewegt

Plus Gerald Modlinger kommentiert das Geschehen auf den ersten Bürgerversammlungen seit 2019 in Dießen.

Bürgerversammlungen spiegeln eigentlich wider, was die Einwohnerschaft einer Gemeinde so bewegt oder aufregt. Letzteres scheint in Dießen eher nicht der Fall zu sein. Der Austausch zwischen Politik und Bürgerschaft verlief auf allen fünf Versammlungen im Markt Dießen recht freundlich, seine Intensität hing stark von der Besucherzahl ab. In Dettenschwang gab es gar keine Wortmeldungen, in Riederau dagegen umso mehr.

