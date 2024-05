Ein Wohnungsgeschäft, das nicht unproblematisch ist

Plus Für Dießen und Florian Zarbo ist der Wohnungsdeal am Waffenschmiedweg eine Win-win-Situation, darüberhinaus aber eine fragwürdige Sache, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Der Kauf von 17 Wohnungen durch den Markt Dießen in nichtöffentlicher Sitzung hat sich schnell herumgesprochen. Das liegt nicht nur am Umfang des Geschäfts. Die mindestens ebenso interessante Neuigkeit ist, dass die Wohnungen von einer Bauträgerfirma gekauft werden, bei der Freie Wähler-Gemeinderat Florian Zarbo einer der Geschäftsführer ist.

Manche sprechen bereits von einem "Geschmäckle". Andere zitieren die satirische Wahlkampfparole der "Partei", die lautet "Korruption muss bezahlbar bleiben". Rein rechtlich wird formal schon alles richtig abgelaufen sein. Es soll auch keinem ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitiker verwehrt sein, als Unternehmer Geld zu verdienen, solange er keine Insider-Kenntnisse ausnutzt und/oder die Gemeinde übervorteilt.