15:31 Uhr

Gemeinsam das Unmögliche möglich machen

Plus Wieder ein Schritt in die richtige Richtung: In Utting ziehen politische, gesellschaftliche und kirchliche Kräfte an einem Strang. Das ist ein wichtiges Zeichen in einer zerissenen Welt.

Von Frauke Vangierdegom

Der Schock dürfte mittlerweile etwas nachgelassen haben. Der Tatendrang, anstelle der im August vor zwei Jahren abgebrannten evangelische Christuskirche wieder ein neues Gotteshaus zu errichten, war bei den Uttingern schon ganz kurz nach der Katastrophe spürbar.

Einen Schritt nach dem anderen sind das Pfarrersehepaar Alexandra und Jochen Eberhardt mit ihrer Kirchengemeinde und vielen Menschen gegangen, um das angesichts des Flammeninfernos kaum vorstellbare möglich zu machen. Die politische wie die kirchliche Gemeinde, die Vereine, Organisationen und Einzelpersonen haben seit dem Brand unermüdlich daran gearbeitet und daran geglaubt, in Utting wieder in einem evangelischen Gotteshaus zusammenkommen zu können.

