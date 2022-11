In der Gastro am Ammersee tut sich wieder was

Plus Aus der Gastronomie am Ammersee gibt es wieder positive Nachrichten. Was Redakteur Gerald Modlinger momentan an der Branche auffällt.

Seit und infolge der Corona-Pandemie und ebenso mit Blick auf die spürbare Inflation dominieren eher schlechte Schlagzeilen die Nachrichtenlage zur Gastronomie. Unsichere wirtschaftliche Perspektiven und ein Mangel an Personal, das sich aufgrund der unsicheren Aussichten anderen Beschäftigungen zuwandte, führen zu Schließungen und Einschränkungen bei den Öffnungszeiten. Eine weitere Verödung der Orte selbst in einer touristisch geprägten Region war zu befürchten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen