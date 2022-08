In Pähl sollte der Gemeinderat mehr handeln als reden

Plus Statt sich in endlosen Debatten zu verstricken und damit so manches Projekt in der Gemeinde zu verzögern oder gar zu verhindern, sollte der Pähler Gemeinderat einfach mal machen, meint AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom.

Einfach mal machen, das sollte öfter die Devise sein, geht es darum, Dinge auf den Weg zu bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

