Kommunikation von Schondorfs Bürgermeister ist zu zögerlich

Plus Der Dorffrieden ist in Schondorf wegen der Vorgänge auf dem Prix-Areal gestört. Mit einer anderen Kommunikationsstrategie wäre es nicht so schlimm geworden, meint Christian Mühlhause.

In Schondorf ist Feuer unter dem Dach, was sich auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend zeigte. Hintergrund ist, dass zwei Kinder des Bürgermeisters vergünstigte Wohnungen auf dem Prix-Gelände erwerben konnten. Dass eines der Kinder die Wohnung, die zur Nutzung durch Einheimische gedacht ist, aber gar nicht erst bezog, sondern übers Internet einen Mieter dafür suchte, erregt die Volksseele. Soweit sich das nach den vorliegenden Informationen beurteilen lässt, ist Rathauschef Alexander Herrmann juristisch nichts vorzuwerfen. Klarheit dazu bringt die laufende Prüfung durch die Rechtsaufsicht des Landkreises. Es ist aber ein Lehrstück darüber, wie Krisenkommunikation nicht ablaufen sollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

