Kunst braucht Mut: Warum die Aktion "Grenzen küssen" großartig ist

Plus Zwei junge Künstlerinnen behandeln das Thema Homosexualität. Doch der Schondorfer Gemeinderat lehnt eine Installation an der Seepromenade ab. Schade. Ein Kommentar.

Die beiden Künstlerinnen Felina Beckenbauer und Hannah Doepke greifen das Thema Homosexualität in ihren Kunstwerken auf und wollen diese öffentlich zeigen. Das verdient Anerkennung. Die beiden zeigen, dass ihre Kunst am Puls der Zeit ist, nicht in alten Denkmustern festsitzt und ein Abbild der Generationen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen