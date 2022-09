Parken in Stegen: Ein Ärgernis

Plus Die Bezahlmöglichkeiten müssen mit den Parkgebührenerhöhungen Schritt halten, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger mit Blick auf den Parkplatz in Stegen am Ammersee.

Wer einen Ausflug unternimmt, sollte ein gut gefülltes Portemonnaie bei sich führen, am besten mit Scheinen, denn Tanken, Essen und Trinken und Eintritte sind teuer geworden. Aber auch die Parkgebühren sind vielerorts erhöht worden. Doch beim Bezahlen ist manches beim Alten geblieben, mit Scheinen geht da nichts, die Parkscheinautomaten nehmen nur Münzen an. Wer auf dem Stegener Parkplatz ein Tagesticket lösen will, sollte mindestens acht Euro in Münzen bei sich haben, ansonsten muss er seinen Aufenthalt am Ammersee früher als geplant beenden oder sich auf eine Verwarnung einstellen.

