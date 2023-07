Kommentar

vor 1 Min.

Pflegekapazitäten zu schaffen, ist ein Kraftakt

Nach mehrjährigen Bemühungen soll nun im Januar 2024 in Utting eine Tagespflege ihren Betrieb aufnehmen.

Nach Utting kommt jetzt eine Tagespflege. Das ist dem Investor auf dem ehemaligen Sägewerksgelände hoch anzurechnen.

Anfang 2020 hat der Uttinger Gemeinderat dem Schondorfer Bauträger Axia den Zuschlag für das ehemalige Sägewerksgelände an der Achselschwanger Straße gegeben. Punkten konnte das Unternehmen damals nicht nur mit seinem Konzept für eine gemischte Nutzung für Wohnen und Gewerbe, sondern auch mit der Absicht, dort eine Tagespflege zu etablieren. Das war wohlweislich keine verbindliche Bedingung der Gemeinde. Umso höher ist es dem Bauträger jetzt anzurechnen, sein Versprechen gehalten und einen Betreiber für eine Tagespflege gefunden zu haben, die pflegenden Angehörigen eine tageweise Unterstützung gibt.

Zusätzliche Pflegekapazitäten zu schaffen, ist angesichts des sich verschärfenden Mangels an qualifiziertem Personal ein ambitioniertes Unterfangen. Aus diesem Mangel ergeben sich wiederum erhöhte wirtschaftliche Risiken für Betreiber, etwa dann, wenn die Personaldecke für vorhandene Bettenkapazitäten zu klein ist. Dazu kommt das allgemeine Risiko einer möglicherweise unzureichenden Auslastung. So musste jetzt in Utting auch die Gemeinde einspringen und mögliche wirtschaftliche Risiken für die ersten Jahre mit einer Ausfallbürgschaft absichern.

