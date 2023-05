Änderungen bei der Arbeitsagentur in Weilheim

Die Agentur für Arbeit in Weilheim kann ohne Terminvereinbarung künftig nicht mehr besucht werden. Aber es gibt andere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme.

Die Agentur für Arbeit im Landkreis Weilheim-Schongau beendet an ihrem Sitz in der Karwendelstraße 1 in Weilheim ab dem 22. Mai aufgrund einer Neuorganisation den Zugang ohne vorherige Terminvereinbarung über die Eingangszonen. Die Agentur reagiert damit laut einer Pressemitteilung auf die veränderten Kundenwünsche. "Statt persönlich ohne Termin vorzusprechen, nutzen Kundinnen und Kunden vermehrt die Zugangskanäle Telefon und Online", heißt es in der Mitteilung.

Entsprechend werden die Kapazitäten im Bereich Telefonie und Online erweitert, zugleich ist ab 22. Mai der Zugang ohne vorherige Terminvereinbarung ausschließlich über die Hauptagentur Weilheim von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr möglich.

Beratungsgespräche vor Ort nach vorheriger individueller Terminvereinbarung in den Bereichen Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Arbeitgeberservices werden laut Pressemitteilung weiterhin in bisherigem Umfang sowohl in Schongau als auch in Weilheim angeboten. Die Geschäftsstelle Schongau ist telefonisch von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr unter 08004/5555 00 oder 0881/991 125 zu erreichen.

Alle Onlineangebote für Bürgerinnen und Bürger über die sogenannten eServices sind unter dem Link www.arbeitsagentur.de/eservices zu finden. (AZ)