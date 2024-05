Quad-Fahrer verunglückt mit drei Kindern bei Obermühlhausen

Bei Obermühlhausen fährt ein 61-jähriger Mann mit drei Kindern mit einem Quad auf einer Wiese. Dann verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug.

Zu einem Unfall mit einem Quad ist es am Dienstagabend in Obermühlhausen gekommen. Ein 61-jähriger Mann fuhr mit seinem motorradähnlichen vierrädrigen Fahrzeug über eine Wiese. Mit auf dem Fahrzeug saßen drei Kinder, berichtet die Dießener Polizei. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über das Quad und steuerte in einen angrenzenden Bach. Durch den Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden.

Die Kinder wurden nur leicht verletzt, wurden aber zur genaueren Abklärung durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Das Quad wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Obermühlhausen aus dem Bach geborgen. (AZ)

