Auffahrunfall zwischen Raisting und Pähl

Einer 28-jährigen Frau unterläuft beim Einbiegen in die Pähler Umgehungsstraße ein Fehler. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem anderen Wagen.

Am Donnerstag gegen 17.25 Uhr hat sich zwischen Raisting und Pähl ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 28-jährige Autofahrerin fuhr von Raisting in Richtung Pähl. An der Einmündung in die Pähler Umgehung wollte sie nach rechts einbiegen. Laut Polizei fuhr sie dabei aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Wagen einer 26-Jährigen auf.

Diese wurde leicht verletzt, eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war jedoch nicht notwendig. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch