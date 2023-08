Auto kollidiert in Raisting mit Anhänger

Ein Autofahrer kommt in Raisting auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm ein Kleintransporter mit Anhänger entgegen. Die Fahrzeuge stoßen zusammen.

Am Mittwochnachmittag hat sich gegen 15 Uhr in Raisting ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Mitteilung der Weilheimer Polizei war ein 81-jähriger Herrschinger mit seinem Pkw in der Pähler Straße in Richtung Dießen unterwegs, als er in einer Rechtskurve zu weit nach links geriet. Er stieß gegen den Anhänger eines Kleintransporters, der von 51-Jährigen aus Ingenried gesteuert wurde. Sowohl das Fahrzeug des Herrschingers als auch der Anhänger mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)

