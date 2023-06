Beim SV Raisting rollt der Trainingsball vor einer "schweren Saison"

Plus Beim Fußball-Bezirksligist SV Raisting läuft die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Spielertrainer Hannes Franz sieht unter den Konkurrenten keinen Favoriten.

Seit Montag rollt bei den Fußballern des SV Raisting wieder der Ball. Beim Bezirksligisten läuft die knapp fünfwöchige Vorbereitung auf die neue Spielzeit, die am Wochenende 29./30. Juli beginnt. Die Beteiligung am ersten SVR-Training war aber noch relativ überschaubar.

„Im Laufe der Woche stoßen noch fünf Urlauber dazu“, zeigte sich Hannes Franz, der Raistinger Spielertrainer, aber ganz entspannt. Sein Team bekam zuletzt auch noch personellen Zuwachs. Nach Moritz Sedlmaier (FC Penzing) und Rückkehrer Hermann Sigl (TSV Rudow) schloss sich auch noch Tiago Mendes (Türkspor Augsburg) und Murat Ersoy (TSV Gilching) dem SVR an. Letzterer trug schon wie Sigl in der Vergangenheit das Raistinger Trikot.