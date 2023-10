Betteltanz – der Heiratsmarkt auf Raistinger Art

Die Spannung unter den jungen Leuten in Raisting steigt: Am Kirchweihmontag wird beim Betteltanz das Geheimnis um die beiden Ruatenmadeln 2023 gelüftet.

Am Kirchweihmontag ist es wieder so weit: Der seit mehreren Generationen aus Raisting nicht mehr wegzudenkende Betteltanz findet statt. Für vier junge Menschen aus dem Ort stehen die Zeichen allerdings schon seit etwa zwei Monaten ganz auf Betteltanz.

Denn aus dem Kreis der ledigen Burschen im Dorf werden etwa zwei Monate vor dem Kichweihwochenende zwei junge Männer als Ruatenbuam bestimmt. "Die Ruatenbuam müssen ledig, älter als 18 Jahre und gebürtige Raistinger sein", erklärt Niclas Greinwald, einer der beiden diesjährigen Ruatenbuam.

Der zweite Ruatenbuam des Jahres 2023 ist Michael Heichele, beide 21 Jahre alt. Unter den Dorfmädchen wählen sich die beiden Ruatenbuam je ein Ruatnmadel. "Wer das ist, wird aber bis zum Betteltanz geheim gehalten", verrät Niclas Greinwald. Nur so viel sei vorweggenommen: Die beiden Paare üben gerade fleißig Walzer. "Das ist der Eröffnungstanz am Kirchweihmontag, danach wird eigentlich nur noch Discofox getanzt." Damit auch wirklich alles perfekt ist an diesem besonderen Tag, haben sich die beiden Ruaten-Paare auch mit neuer Tracht ausgestattet. "Da achtet man dann darauf, dass zum Beispiel farblich alles aufeinander abgestimmt ist", sagt Greinwald.

Derzeit wird in Raisting fleißig Walzer tanzen geübt

Wie aber wird man Ruatenbua? Dazu versammeln sich die jungen Männer aus Raisting im Wirtshaus, wo zwei Maßkrüge mit Bier bereitstehen. Die beiden, die als Erste zu den Krügen greifen und miteinander anstoßen, sind die neuen Ruatenbuam. "Manchmal geht das schnell, in anderen Jahren dauert es etwas, bis sich zwei finden", sagt Greinwald.

Zum Betteltanz in Raisting holen die Ruatenbuam mit musikalischer Unterstützung ihre Madeln ab. Foto: Burschenverein Raisting

In den vergangenen Wochen hatten die beiden Ruatenbuam und die Ruatenmadeln neben dem Auswählen der Tracht und dem Üben des Eröffnungstanzes noch eine andere Aufgabe: Sie müssen die – heuer sind es bislang 95 – Paare aus den Anmeldungen der Tänzerinnen und Tänzer zusammenstellen. Bis zu 150 Jahre können sich am Betteltanz beteiligen. Anmeldungen werden noch an diesem Wochenende entgegengenommen.

Lesen Sie dazu auch

Am Kirchweihmontag versammeln sich alle teilnehmenden Mädchen beim Gasthof Drexl. Dort werden sie von den Ruatenbuam abgeholt. Im Gasthaus Zur Post nehmen in der Zwischenzeit die Burschen im Saal Platz und warten gespannt auf das Eintreffen ihrer Tanzpartnerinnen. Unter Begleitung einer Blaskapelle – in diesem Jahr sind es die Oberhauser Musikanten – ziehen die Mädchen, angeführt von den Ruatenbuam und -madeln, durch das Dorf zum Festsaal. Die Ruatenbuam verlesen nun die Namen der Tänzer und Tänzerinnen, die für diesen Nachmittag ein Paar sind. Das Madel muss übrigens ihren Tischherrn bis zum Abend frei halten, dafür darf keiner der Burschen zu einer Tanzaufforderung nein sagen, es gilt Damenwahl.

Ruatenbua wird nur, wer gebürtiger Raistinger ist

Die Entstehung des Betteltanzes in Raisting ist nicht genau überliefert. Es soll ihn schon fünf Generationen lang geben. Das Ganze erinnert an das Mailaufen in Antdorf oder an die Mailehen im Rheinland. Der frühere Zweck des rituellen Rahmens war doch bei jeder dieser Veranstaltungen, dass sich unter den jungen Leuten des Ortes Partner finden und in näheren Kontakt kommen konnten, ohne dabei gegen den dörflichen Moralkodex zu verstoßen. Statt des lockeren, unkontrollierten Treibens der Jugendlichen an Kirchweih gab es den organisierten Betteltanz mit seinen Verhaltensnormen und den gezielten Versuchen zwei Ledige im heiratsfähigen Alter zu verkuppeln. Heute nehmen teilweise auch Paare von außerhalb an der Veranstaltung teil und solche, die bereits vorher bekanntermaßen liiert sind. "Nur verheiratet sein dürfen die Paare nicht", fügt Greinwald an.

Beim Betteltanz 2023 dabei sein werden neben Tänzerinnen und Tänzern aus Raisting und der näheren Umgebung auch Männer und Frauen aus der Gegend von Sonthofen, Bad Kohlgrub, Mittenwald oder Rosenheim. Das kräftige Rühren der Werbetrommel im Vorfeld bringt immer wieder Teilnehmende auch aus der weiteren Umgebung zum Betteltanz, der einen weiteren Höhenpunkt im sogenannten Ehrentanz findet. Den gestalten am Abend des Kirchweihmontags die ehemaligen Ruatenmadeln und Ruatenbuam, natürlich ebenfalls in Tracht.