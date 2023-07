Raisting

13:45 Uhr

Der Raistinger Weißstorch Huibuh geht "auf Sendung"

Diese Störche hat Wolfgang Bechtel an der Pähler Straße in Raisting fotografiert.

Plus Der Weißstorch Huibuh aus Raisting trägt einen Sender und seine Reisen werden dokumentiert. Insgesamt bevölkern 26 Brutpaare den Ort am Ammersee-Südende.

Von Werner David

Der Weißstorch (Ciconia ciconia) hat sich zu einem typischen Kulturfolger entwickelt, der sich als einziger Großvogel – auf Gedeih und Verderb – an den Menschen angeschlossen hat. Periodisch überschwemmtes Grünland, Teiche und extensiv bewirtschafte, landwirtschaftliche Flächen sind seine neue Heimat geworden.

Wie Möwen einen Krabbenkutter umschwärmen, sieht man Meister Adebar häufig hinter landwirtschaftlichen Maschinen her schreiten, um freigelegte Würmer und Insekten aufzupicken. Im Hinblick auf Nahrung sind Weißstörche nicht sonderlich wählerisch. Als Nahrungsopportunisten fressen sie nahezu alles, was ihnen vor den Schnabel kommt: Frösche, Molche, Fische, Eidechsen, Schlangen, Regenwürmer, Insekten, Mäuse und Ratten. Auch Eier und Nestlinge bodenbrütender Vogelarten sowie Aas werden nicht verschmäht. Ein durchschnittlich 3,5 Kilogramm schwerer, ausgewachsener Storch benötigt etwa 600 Gramm Nahrung am Tag. Das entspricht immerhin 20 Feldmäusen oder 600 Regenwürmern. Der letzte Eindruck einer ihr Mauseloch verlassender Feldmaus ist häufig ein mit tödlicher Präzision herab schießender Storchenschnabel.

