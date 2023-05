Plus Spielertrainer Hannes Franz wünscht sich im letzten Heimspiel der Saison einen ordentlichen Abschied von den Raistinger Fans.

Der SV Raisting schleppt sich in Richtung Saisonende. Das ist ein wenig der Eindruck nach der schwachen Vorstellung zuletzt beim BCF Wolfratshausen, die in einer 0:3-Pleite endete. Im letzten Heimspiel erwartet nun Spielertrainer Hannes Franz einen anderen Auftritt seiner Mannschaft.

Auch wenn es am Sonntag, 21. Mai, (14 Uhr, Raiffeisen-Arena) im Vergleich mit dem FC Neuhadern um nichts mehr geht, sieht Franz sein Team in der Pflicht, sich mit einer ordentlichen Leistung von den eigenen Fans zu verabschieden. Der Gast aus München, der als Achter einen Punkt weniger auf dem Konto hat als die Raistinger, kann völlig ohne Druck beim SVR auflaufen.