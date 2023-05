Der SV Raisting will jetzt die 40-Punkte-Marke erreichen

Der SV Raisting dümpelt im Niemandsland der Bezirksliga. Die Fußballer wollen die Saison aber zumindest ordentlich zu Ende bringen. Am Sonntag kommt der FC Penzberg.

Der Schwung aus der ersten Saisonhälfte, in der der SV Raisting regelmäßig zu Null spielte und sieben Siege einfuhr, ist beim Bezirksligisten inzwischen komplett dahin. Seitdem der SVR im Niemandsland der Tabelle mit viel Luft nach oben und unten dümpelt, tut sich die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz sehr schwer. In den letzten drei Partien gegen Abstiegskandidaten oder bereits sicheren Absteigern reichte es nur zu drei Toren und zwei mageren Punkten. Am Sonntag treten die Raistinger daheim gegen den FC Penzberg an.

„Bei uns fehlt es in allen Bereichen“, musste Hannes Franz einräumen. Ständiger Personalwechsel durch einige verletzungsbedingte Ausfälle machten es ihm auch nicht leichter. Hauptziel der Raistinger, die immer noch einen guten sechsten Platz belegen, ist es jetzt, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. Aus den verbleibenden vier Spielen erwartet Franz noch einige Zähler, um die 40-Punkte-Marke, auf die derzeit noch zwei fehlen, zu übertreffen. In der Tabelle sollte es auch nicht mehr weiter nach hinten gehen. Dazu muss sich der SVR die Verfolger vom Leibe halten.

Zuletzt hatten die Penzberger mehr Erfolgserlebnisse als die Raistinger

Und mit einem bekommen es die Raistinger am Sonntag (14 Uhr) in der heimischen Raiffeisen-Arena zu tun. Im vorletzten Heimspiel der Saison erwartet der SVR den Landkreisrivalen FC Penzberg, der als Siebter einen Punkt weniger auf dem Konto hat. Beim ambitionierten FCP lief die Saison auch nicht ganz so, wie es sich die Verantwortlichen vorstellten. Mit einem 6:0-Sieg im Pokalfinale gegen Gröbenzell und dem 5:0-Kantersieg vor drei Wochen gegen Denklingen hatten die Penzberger zuletzt aber mehr Erfolgserlebnisse als die Raistinger, die weiterhin nicht in Bestbesetzung antreten können. Aber auch beim FCP fehlen einige Stammkräfte. Das sehr hitzige Hinspiel zwischen beiden Lokalrivalen endete 3:3-Unentschieden.

