Die Kreisstraße WM 9 bei Raisting wird phasenweise komplett gesperrt

Für Autofahrer kommt es bei Raisting in den folgenden Tagen zu Behinderungen. Der Grund: An der Kreisstraße WM 9 nördlich und östlich von Raisting sind Straßenbauarbeiten nötig.

Für Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße WM 9 nördlich und östlich von Raisting ist es erforderlich, die Straße phasenweise für den gesamten Verkehr zu sperren. Dies teilt das staatliche Bauamt Weilheim mit. Laut Pressemitteilung wird in Phase 1 ab Montag, 19. Juni, bis voraussichtlich 22. Juni 2023 die Kreisstraße nördlich von Raisting bis zum Weiler Rothbad gesperrt. Anschließend wird in Phase 2 vom 22. bis voraussichtlich 28. Juni 2023 die Kreisstraße östlich von Raisting bis Pähl gesperrt. Witterungsbedingte Verschiebungen könnten nicht ausgeschlossen werden, so das Bauamt.

Die Straßenbauarbeiten können nur unter Vollsperrung erfolgen

Aufgrund der vorhandenen geringen Fahrbahnbreite können die Arbeiten am Straßenbelag und den Entwässerungseinrichtungen nur unter Vollsperrung erfolgen. Umleitungen werden eingerichtet.

Das staatliche Bauamt Weilheim bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die Arbeiten und die damit verbundenen Beeinträchtigungen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch