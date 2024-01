Raisting

18:01 Uhr

Die Raistinger Redoute feiert Jubiläum

Plus Zum 25. Mal findet sie heuer statt - die Raistinger Redoute. Festlich herausgeputzt tanzen rund 200 Gäste beim höfischen Tanz zu den Klängen des Salonorchesters Karl Edelmann.

Seit 1998 verwandelt sich in Raisting der Saal im Gasthaus zur Post der Familie Weichart am Anfang des Jahres in einen festlich geschmückten Ballsaal. Damen in großer Robe, Herren mit Frack und Zylinder treffen sich heuer zum 25. Mal zum höfischen Tanz. Dazu spielt das Salonorchester Karl Edelmann auf. Beim Charle Lorraine, Ley Lancier oder der Beseda Quadrille werden die Teilnehmenden schnell in längst vergangene Zeiten zurückversetzt, und spätestens bei Walzermusik von Johann Strauß, Standardtänzen oder ländlerischen und boarischen Klängen kommt unweigerlich gute Laune auf.

Aber was ist eigentlich eine Redoute? Dabei ging es einst um Gesellschaftstänze der vornehmen Gesellschaft Europas, die heute auch dem historischen Tanz zugeordnet werden. Der Begriff Historischer Tanz hat sich in Abgrenzung zum Volkstanz, dem Zeitgenössischen Tanz und dem klassischen Ballett als Oberbegriff für die europäische Tanzkunst des 15. bis 19. Jahrhunderts etabliert. Historische Tänze basieren oft auf Kreisformen und der Gasse oder folgen ganz eigenen Choreografien. Viele Tänze sind Gruppentänze, sei es als Paar in der Gruppe oder mit ständigem Partnerwechsel, es gibt solistische Tänze, Paartänze und Mischformen.

