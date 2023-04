Extrem bittere englische Woche für Raisting

Plus Fußball: Auf das 1:1 beim Schlusslicht Großhadern folgt für den SV Raisting eine 1:2 Niederlage gegen abstiegsbedrohte Unterpfaffenhofener.

Nicht so wie erhofft verlief die englische Woche für den SV Raisting. Nach der Niederlage gegen Spitzenreiter Garmisch-Partenkirchen reichte es gegen die Abstiegskandidaten TSV Großhadern und SC Unterpfaffenhofen nur zu einem Punkt. "Das war eine extrem bittere Woche mit zwei schweren Verletzungen und nur einen von neun möglichen Punkten", konstatierte SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach dem 1:1 im Nachholspiel beim Schlusslicht Großhadern und der 1:2 Heimpleite gegen Unterpfaffenhofen.

Mit der Leistung seiner Elf gegen den SCU vor der Pause war er noch zufrieden. "In der zweiten Hälfte haben wir alles vermissen lassen, was uns auszeichnet, deshalb brauchen wir uns über die Niederlage nicht zu beschweren", urteilte Franz.