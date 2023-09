Das Hellmeier-Bild "Satellitenstation" ist wieder in Raisting

Eine konzertierte Aktion von Förderverein und Otto-Hellmeier-Stiftung machte die Ersteigerung des Kunstwerks möglich.

Otto Hellmeiers Bild „Baustelle Satellitenstation Raisting“ zeigt die Errichtung der Antenne 2 der Erdfunkstelle im Oktober 1968. Man wusste lange nichts über den Verbleib des Bildes. Seit August befindet es sich wieder in der Sammlung der Raistinger Hellmeier-Stiftung. Eine konzertierte Aktion machte es möglich.

Weilheims Stadtarchivar Dr. Joachim Heberlein fiel das Bild im Katalog eines Auktionshauses am Chiemsee auf und informierte den Förderverein Industriedenkmal Radom Raisting. Dieser wandte sich an den Vorstand der Otto-Hellmeier-Stiftung in Raisting, ob sie an dem Bild interessiert seien. Hier zögerte man nicht lang. „Dieses Bild gehört nach Raisting!“, waren sich Urban Schaidhauf und Altbürgermeister Max Wagner einig. Die Ersteigerung übernahm der Förderverein in ihrem Auftrag, er bekam den Zuschlag und holte auch das Bild beim Auktionshaus am Chiemsee ab. Jetzt wird es fachgerecht im Hellmeier-Kulturhaus aufbewahrt und bei Bedarf gezeigt.

Das Bild ist unter anderem besonders, weil es wohl mit 80 Zentimeter mal 100 Zentimeter Hellmeiers größtes ist und neben seinen zahlreichen Werken, die im Wesentlichen Dorfansichten, Stillleben und Landschaften zeigen, das einzige mit technischem Motiv. Den Bau der Erdfunkstelle verfolgte er allerdings skeptisch. Damit die Antennen seinen Blick in die Alpen nicht allzu sehr stören, soll er vorgeschlagen haben, sie grün anzustreichen.

Der Weilheimer Otto Hellmeier lebte von 1908 bis 1996, davon viele Jahre in Raisting, wo er sich als Kunstmaler niederließ und Bekanntheit über die Region hinaus erwarb. Seine Stiftung fördert die Bekämpfung der Krebs- und Zuckerkrankheit sowie die Pflege des künstlerischen Nachlasses.

