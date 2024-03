Raistings Fußballer wollen weiter vorn angreifen

Fußball: SV Raisting hofft beim Landkreisduell zu Hause gegen Habach auf den dritten Sieg in Folge.

Mit zwei Siegen in Folge gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte stellte der SV Raisting wieder den Kontakt zum Aufstiegsrelegationsplatz zwei her. Auf den SV Aubing beträgt der Rückstand zwar noch fünf Punkte. Der SVR hat aber ein Spiel weniger, sodass die Aubinger durchaus noch in Reichweite sind.

Um weiter vorn anzugreifen, muss die Elf um Spielertrainer Hannes Franz weiterhin Punkten. Am Sonntag (14 Uhr) stehen die Chancen dazu auf dem Papier nicht schlecht, da die Raistinger in der Raiffeisen-Arena den ASV Habach erwarten, der im neuen Jahr noch ohne Sieg ist und nur auf dem vorletzten Platz notiert. „Wir dürfen den ASV aber nicht unterschätzen“, warnt Franz aber davor, den Landkreisrivalen auf die leichte Schulter zu nehmen.

Das Hinspiel im August lief für die Raistinger hervorragend. Sie lagen bereits 3:0 in Front, ehe ein Hagelsturm der Partie zu Beginn der zweiten Halbzeit ein vorzeitiges Ende bereitete. Das Spiel wurde vom Verband neu angesetzt und wird nun im Mai nachgeholt. Davor treffen sich beide Mannschaften aber erst noch in Raisting und da können die Gastgeber erneut personell aus dem Vollen schöpfen. Umstellungen gegenüber der letzten Woche sind beim SVR deshalb nicht ausgeschlossen. „Weil bei uns fast alle Positionen jeweils doppelt gut besetzt sind“, erklärt Franz. Seine Startelf wird er erst aufgrund der Trainingseindrücke nach dem Abschlusstraining nominieren.

