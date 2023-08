SV Raisting: Englische Woche startet in Murnau

Drei Partien innerhalb von acht Tagen muss der SV Raisting zum Auftakt in die Bezirksligasaison absolvieren.

Kein leichtes Auftaktprogramm wartet auf den SV Raisting in der neuen Bezirksligasaison. Nach dem Heimspiel gegen den FC Deisenhofen U23 geht es für die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz in eine englische Woche mit drei Partien innerhalb von acht Tagen.

„Umso wichtiger war der Sieg gegen Deisenhofen“, meinte Franz nach dem 3:1 Starterfolg erleichtert. Am morgigen Samstag (16 Uhr) ist sein Team beim TSV Murnau gefordert, der bei der 1:2-Niederlage beim BCF Wolfratshausen einen Fehlstart hinlegte. „In Murnau wird es schwierig“, weiß Franz um die Stärke der jungen TSV-Mannschaft, die mit einem Altersschnitt von unter 20 Jahren aufwarten kann.

Die Startformation beim SV Raisting ändert sich kurzfristig

Die Murnauer, die im letzten Jahr Platz vier belegten, gelten als extrem spiel- und laufstark. Probleme haben sie allerdings gegen kampfstarke und körperbetont spielende Kontrahenten. Und diese beiden Faktoren gehören auch zu den Stärken der Raistinger, die wie der TSV nicht in Bestbesetzung antreten kann. „Wir haben einige angeschlagene Spieler“, erklärt Franz. Seine Startformation wird sich deshalb erst kurzfristig ergeben. Bei den Murnauern fehlt Torjäger Georg Kutter und Spielmacher Michael Marinkovic. Trotzdem sind die Hausherren zuversichtlich wie beim 1:0 im Vorjahr die Punkte im eigenen Stadion zu behalten. „Wir wollen unser Stadion zur Festung machen“, setzt TSV-Coach Martin Wagner auf die Heimstärke seines Teams.

„Wir möchten aus Murnau etwas mitnehmen“, hält Franz dagegen. Das Rückspiel in Raisting in der Vorsaison endete 2:2 Unentschieden. Am Dienstag (18.30 Uhr) geht die englische Woche für den SVR dann gleich mit dem Heimspiel gegen den VfL Denklingen weiter.

