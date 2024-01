Raisting

16:24 Uhr

SV Raisting: Rückrundenstart mit überraschenden Änderungen

Plus Fußball: Raisting vergrößert in der Winterpause den Kader – Co-Trainer Ersoy verlässt den Verein nach Unstimmigkeiten mit dem Vorstand. Und noch ein Spieler verlässt den Verein.

Von Uschi Schuster

Deutlich früher als in der Vergangenheit startet der SV Raisting in diesem Winter in die Vorbereitung auf die verbleibenden 14 Partien im Frühjahr in der Bezirksliga Süd. Am 15. Januar steht für die Mannschaft von Spielertrainer Hannes Franz bereits die erste Trainingseinheit im Freien auf dem Programm.

„Davor haben wir schon ein paar Online-Einheiten gemacht, um den Körper anzuregen“, berichtet Franz nach der relativ kurzen Winterpause, die dem frühen Start in den Punktspielbetrieb geschuldet ist.

