Verletzung trübt beim SV Raisting die Freude über den Heimerfolg

Plus Fußball: Raistings bester Torschütze fällt für einige Wochen aus. Gegen Neuhadern gelingt dem SVR ein 2:1.

Das Verletzungspech beim SV Raisting findet kein Ende. Nach Markus Riedl und Sinan Grgic erwischte es im vorletzten Saisonspiel auch noch Benedikt Multerer. Den mit sieben Treffern besten Torschützen des SVR traf es im Heimspiel gegen den FC Neuhadern ausgerechnet beim Führungstreffer.

"Das ist extrem bitter. Benedikt fällt jetzt einige Wochen aus und fehlt damit auch zu Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison", erklärte Raistings Coach Hannes Franz, der sich deshalb über den 2:1 Erfolg gegen den Tabellennachbarn nur bedingt freuen konnte. "Der Sieg war aber hochverdient", ergänzte Franz, nachdem seine Elf in der zweiten Hälfte das Spiel klar bestimmt hatte, sich aber durch das Auslassen einer Vielzahl von Großchancen das Leben selbst schwer machte.