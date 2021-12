Region Ammersee

06:57 Uhr

Rezepte: Eine kulinarische Weltreise zum Weihnachtsfest

Plus Corona hat auch heuer unsere Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Dießener PR-Agentur versenden nun vor Weihnachten ganz spezielle Grüße zum Fest – mit Koch- und Backrezepten von hier und aus fernen Ländern.

In andere Lände zu reisen, war auch im zweiten zu Ende gehenden Corona-Jahr bisweilen mit einigem Aufwand verbunden, oder praktisch gar nicht möglich. Wer fremde Eindrücke bekommen will, muss sich diese vielleicht auf den heimischen Tisch holen. Und so hat die Dießener PR-Agentur AHM Kommunikation von Angelika Hermann-Meier ihre Weihnachtsgrüße mit Back- und Kochrezepten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versehen, die uns so mit auf eine kulinarische Reise nehmen können. Einen Teil dieser Rezepte haben wir für die Leserinnen und Leser des Ammersee Kuriers ausgesucht. Sie zeigen vor allem eines: Weihnachten ist überall ein Anlass, Feines und besonders Gehaltvolles auf den Tisch zu bringen.

