Auto wird auf dem Parkplatz eines Restaurants beschädigt

Am Freitagabend ist auf dem Parkplatz eines Restaurants in Riederau ein Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Ammerseeufer in Riederau kommt es am Freitagabend zu einer Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

