Autofahrer beschädigt Verkehrsschild in Riederau

In Riederau wird ein Verkehrsschild am Bahnhofsplatz angefahren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie ein Verkehrsschild angefahren wurde, ist am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr am Bahnhofsplatz in Riederau beobachtet worden, meldet die Dießener Polizei. Es wurde dabei stark beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer, der mit einem dunklen Auto unterwegs war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und auch weitere Angaben zu dem Pkw beziehungsweise dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

