21.09.2023

Schütze der FSG Dießen holt mit dem Luftgewehr Gold beim Weltcup

Plus Luftgewehr-Schütze Maximilian Ulbrich von der FSG Dießen ist in Brasilien beim Weltcup wieder in guter Form. Im Einzelwettbewerb siegt ein künftiger Teamkollege.

Nach der doch nicht optimal verlaufenen Weltmeisterschaft hat Luftgewehr-Schütze Maximilian Ulbrich beim Weltcup in Rio wieder geglänzt. Der Wilzhofener, der für die FSG Dießen in der Bundesliga an den Start geht, holte sich im Mixed-Wettbewerb zusammen mit Anna Janßen Gold. Doch nicht nur das ließ die Dießener jubeln.

In einem spannenden Finale gegen das ungarische Duo Eszter Meszaros/Zalan Pekler mussten Ulbrich/Janßen erst mal einen Rückstand aufholen, das gelang mit einer beeindruckenden Leistung. Am Ende war es die 10,4 von Maximilian Ulbrich, die dem deutschen Team den Sieg brachte. Auch im Einzelwettkampf der Herren mit dem Luftgewehr gab es aus Dießener Sicht einen erfreulichen Sieg – wenn auch nicht für einen deutschen Teilnehmer. Maximilian Ulbrich verpasste mit Platz 13 knapp das Finale der besten acht, doch Danilo Sollazzo (Italien) machte hier das Rennen. Er wird in der neuen Saison für die FSG in der Bundesliga antreten.

