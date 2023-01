Schießsport

vor 18 Min.

Bundesliga: FSG Dießen will „pünktlich“ Schluss machen

Am Wochenende stehen die letzten beiden Wettkämpfe in der Bundesliga Luftgewehr an. Diesmal wollen die Dießener Schützen auch „pünktlich“ die Saison beenden.

Plus Für Dießens Luftgewehr-Team stehen die letzten zwei Wettkämpfe in der Bundesliga an. Die Ammersee-Mannschaft hat gute Chancen, den Klassenerhalt direkt zu schaffen.

Von Margit Messelhäuser

Auf eine „Saison ohne Zittern“ hatte Dießens Schützenmeister Jakob Stainer diesmal gehofft – und tatsächlich kann man relativ ruhig ins letzte Wettkampfwochenende der 1. Bundesliga Luftgewehr gehen. Obwohl die Dießener nur knapp über dem Relegationsplatz liegen: Da sollte nichts mehr anbrennen. Und schon am Samstag kann die FSG den Klassenerhalt klarmachen.

