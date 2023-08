Schießsport

17:07 Uhr

Schütze Maximilian Ulbrich verpasst bei Weltmeisterschaft das Finale

Plus Maximilian Ulbrich von der FSG Dießen startet bei der Weltmeisterschaft in Baku. Für den Luftgewehr-Schützen läuft es diesmal nicht nach Wunsch.

Von Margit Messelhäuser

Als amtierender Europameister ist Maximilian Ulbrich zu den Weltmeisterschaften gereist. Doch in Baku lief es für den Luftgewehr-Schützen der FSG Dießen nicht nach Wunsch – ohne Medaille musste er sich wieder auf den Heimweg machen. Bitter, denn es wäre durchaus mehr drin gewesen.

Vier Möglichkeiten hatte der 23-Jährige aus Wilzhofen, diesem für ihn sehr erfolgreichen Jahr noch die Krone aufzusetzen, doch es sollte nicht sein. In seiner Paradedisziplin Luftgewehr scheiterte er am Einzug ins Finale. Die besten acht Schützen aus dem Vorkampf gehen in diese K.-o.-Entscheidung, doch Ulbrich war weit entfernt davon, einen Startplatz zu ergattern.

